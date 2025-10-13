妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
川普揚言對中國加徵100%關稅 亞股一片倒
（法新社香港13日電） 美國總統川普上週揚言對中國加徵100%關稅，重新點燃對北京貿易戰火，亞洲股市今天應聲挫跌。不過川普昨天以「受人尊敬」形容中國領導人習近平，語氣轉趨溫和，緩和股市跌勢。
川普（Donald Trump）10日在社群媒體發文表示，鑒於中國對稀土礦物實施出口限制，他將對中國加徵100%關稅，並揚言取消與習近平的峰會。稀土用於多種產品，從智慧手機、電動車到軍事硬體。
川普為了報復他口中北京「格外挑釁」的行動，除了上述加徵關稅，還將對美國銷往中國的「所有一切關鍵軟體」實施出口管制，自11月1日起生效。
目前出口到美國的中國貨品面臨30%關稅，北京則對美國貨品實施10%報復關稅。
川普的突發不滿立刻令美國股市陷入混亂，加上近期由科技股帶動的強勁漲勢掀起股市泡沫疑慮，投資人本已如坐針氈，那斯達克指數10日收盤應聲挫跌3.56%。
所幸川普昨天又發文表示：「美國希望幫助中國，不是傷害中國！」還說「受人尊敬的習（近平）主席...不希望自己國家經濟大蕭條」。令投資人信心略為恢復。
另一方面，中國今天公布9月進出口強勁成長優於預期，為經濟帶來亟需的提振，協助上海股市跌幅收斂。
亞股今天普遍收低，香港股市下挫1.5%，上海股市跌0.2%，雪梨、新加坡、首爾、威靈頓和台北股市也全都收黑。東京股市則因國定假日休市。
