川普揚言干預示威 伊朗外長反嗆：魯莽且危險

（法新社德黑蘭2日電） 在美國總統川普威脅將代表伊朗街頭的示威者進行干預後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天譴責川普的言論「魯莽且危險」。

阿拉奇在社群平台X上寫道：「川普今天的訊息，可能受到那些害怕外交或誤以為外交不必要的人士影響，是魯莽且危險的。」

他堅稱伊朗的抗議活動大多是和平的，並反諷地指出，這位美國領導人自己也在美國多個城市部署了國民警衛隊來應對示威。