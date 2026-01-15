川普揚言征服格陵蘭 德法證實將派兵進駐

（法新社柏林14日電） 德國與法國今天表示，他們將與其他歐洲國家一同派遣部隊前往格陵蘭；與此同時，美國總統川普正加強欲征服格陵蘭的威脅。

德國國防部表示，自明天起，將派遣一支13人的聯邦國防軍（Bundeswehr）偵察小組前往格陵蘭首府努克（Nuuk）；此舉是應丹麥的邀請。

根據柏林當局說法，這項任務旨在「探查可能的軍事貢獻架構，以支持丹麥確保該地區的安全」。

在美國、丹麥和格陵蘭官員於華府舉行一場重要會議後，作為歐洲聯盟（EU）唯一核武國家的法國也證實將派遣部隊前往格陵蘭。

川普曾多次矢言要控制這塊丹麥自治領土，堅稱這對美國安全至關重要。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）今天在會見美國副總統范斯（JD Vance）和國務卿盧比歐（Marco Rubio）等美方官員後表示，「很明顯，總統（川普）確實有想要征服格陵蘭的願望」，但他認為這「完全沒有必要」。

瑞典也已表示將參與這次的歐洲軍事任務。