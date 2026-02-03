川普揚言後果自負 伊朗稱已下令展開核談判

（法新社德黑蘭3日電） 在美國總統川普威脅若無法達成協議將有「不好的事情」發生後，伊朗總統裴澤斯基安今天證實，他已下令展開與美國的核談判。

裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在社群平台X上發文表示：「我已指示我的外交部長，在合適的環境下，在沒有威脅和不合理期望的環境中，尋求公平且公正的談判。」

他說，談判將在「符合我國國家利益的框架內」進行。

在上月反政府抗議活動達到高峰後，伊朗當局對示威者進行致命鎮壓，華府隨後派遣一個航空母艦打擊群前往中東。

美國總統川普曾表示，他仍希望華府能與伊朗「達成某種協議」，但他昨天警告說，如果無法達成協議，「可能會發生不好的事情」。

德黑蘭方面堅稱希望透過外交途徑解決問題，同時也矢言將對任何侵略行為做出無限制的回應。

伊朗一再強調，談判應僅聚焦於核問題，拒絕就伊朗飛彈計畫或國防能力進行協商。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在昨天播出的美國有線電視新聞網（CNN）專訪中表示，與美國達成核協議是有可能的。

他說：「因此，如果美國談判團隊遵循川普總統所說的，達成一項公平且公正的協議，以確保沒有核武器，那麼我認為有可能進行另一次會談。」

他補充說：「所以，如果情況是這樣，我有信心我們能達成協議。」

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）先前曾警告，如果美國攻擊伊朗，將引發一場「區域戰爭」。