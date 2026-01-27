川普揚言祭100%關稅 卡尼認為與美墨加協定檢視有關

（法新社渥太華26日電） 加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天淡化美國總統川普對加拿大新一波的關稅威脅，指出相關言論應放在美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）即將受檢視的脈絡下看待。

川普24日曾揚言，如果加拿大與中國達成自由貿易協定，將對所有加拿大輸美商品課徵100%關稅。

卡尼表示，他認為其中一些評論和立場應放在美墨加協定即將受檢視的更大脈絡下看待。他還說，加拿大和美國有著「非凡的經濟和安全關係，但仍有進步空間，這些都可以透過談判處理」。

目前加拿大經濟因美國對鋼鐵、鋁、汽車和林產品等產業課徵最高50%關稅而備受壓力。不過，約80%加拿大對美出口商品因符合美墨加協定條款，仍可免關稅進入美國。