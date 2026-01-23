川普撤回奪取格陵蘭威脅 北約與丹麥同意強化北極安全

（法新社布魯塞爾23日電） 美國總統川普撤回動武奪取格陵蘭的威脅之後，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天達成共識，認為北約應加強北極地區安全工作。

呂特在布魯塞爾（Brussels）會晤佛瑞德里克森後於X平台上表示：「我們正在合作，確保整個北約安全無虞，並將在合作基礎上加強北極地區的威懾與防禦。」

佛瑞德里克森表示：「我們一致認為，北約應增加在北極地區的參與。」她在X平台上寫道：「北極地區的防務與安全是整個北約聯盟的事務。」根據先前的行程安排，她將於今天前往丹麥自治領地格陵蘭（Greenland）會見當地總理。

廣告 廣告

川普（Donald Trump）21日聲稱已與呂特就格陵蘭問題達成「未來協議框架」之後，呂特與佛瑞德里克森今天進行了會談。

川普此前曾要求取得格陵蘭的控制權。儘管在取得格陵蘭控制權的主要要求上未有實質進展，川普仍收回了奪取格陵蘭及對阻撓他的北約盟友施加關稅的威脅。