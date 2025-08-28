川普擬推簽證新規 縮短學生及記者停留期限

（法新社華盛頓27日電） 美國總統川普政府今天發布擬議法規，計劃縮短學生、文化交流及媒體簽證的期限。這是美國收緊合法移民相關規定的最新舉措。

根據擬議法規，持學生簽證居留美國的外國人，不得停留美國超過4年。

目前有效期可達數年的記者簽證，將縮短為最長240天，不過到期時可再申請延長240天。中國籍記者的簽證有效期則僅限90天。

擬議修法內容已在聯邦公報公布，在新規生效前，公眾將有30天時間對此提出意見。