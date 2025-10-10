川普擬派兵進駐芝加哥 法官下令暫擋部署

（法新社芝加哥9日電） 美國芝加哥聯邦法官今天下令，暫停總統川普在芝加哥地區部署數百名國民兵的行動。這是川普全面打擊犯罪和移民行動的一環。

川普政府主張，為保護美國第三大城芝加哥的移民官員與設施，部署軍隊有其必要，並不實地將芝加哥描繪為「戰區」。

但地方民主黨官員表示，警察與其他執法單位已綽綽有餘，並主張川普正以高壓手段蓄意挑起抗議。

據「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）報導，地方法院法官裴利（April Perry）在法庭上裁決時表示，她對川普政府的可靠性存疑，並擔心軍隊的出現只會「火上加油」。

她下令立即暫停部隊部署，禁令將持續至10月23日，並駁回政府聲稱川普在這類事務上的決定不容置喙的論點。

伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）曾指控川普施行違憲的威權主義，他對這項裁決表示歡迎，並在社群平台X上說：「川普不是國王，他的政府也不能凌駕於法律之上。」

與此同時，舊金山一個由3名法官組成的上訴法院小組，預計將就是否解除另一名法官對俄勒岡州波特蘭（Portland）類似部署行動的臨時禁令做出裁決。波特蘭同樣由民主黨主政。

伊利諾州與俄勒岡州並非首批對川普政府在國內動用國民兵（National Guard）的非常規做法提起法律挑戰的州。

這位共和黨籍總統今年稍早首度派遣部隊至洛杉磯，以平息因取締無證移民而引發的示威活動後，由民主黨執政的加州也提起了訴訟。

當時一名地方法院法官裁定這項部署行動違法，但一個上訴法院小組允許部署行動暫時繼續進行。