川普擬派兵進駐路易斯安那州紐奧良 共和黨籍州長支持
（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普近來鎖定民主黨主政城市展開高調打擊犯罪行動，他今天提出要在南部觀光重鎮紐奧良（New Orleans）部署軍隊的想法。
共和黨籍的川普強調，他發起的行動是針對他所形容的「充斥無證移民的高犯罪率城市」。他不顧當地官員反對，至今已派遣軍隊進駐洛杉磯和首都華盛頓。
批評人士指出，川普下令要軍隊執行勤務，包括逮捕、搜查及扣押等行動，是越權行為；這類事務通常由當地警方和移民探員執行。
川普在白宮向媒體表示：「所以我們現在正在決定，看是要去芝加哥還是像紐奧良這樣的地方。我們在這裡有優秀的州長藍德瑞（Jeff Landry），他希望我們進駐整頓這個曾經非常美好，但變得相當艱困、相當糟糕的地區。」
川普矢言，他大約只需要「兩週時間」，就能讓紐奧良恢復治安。
川普盟友藍德瑞在社群媒體X上熱情回應，說「我們會接受總統的幫助，從紐奧良到希夫波特（Shreveport）！」希夫波特是路易斯安那州第三大城。
儘管路州多數地區堅定支持共和黨，但該州最大城紐奧良卻是民主黨大本營，而部分嚴重貧困區域助長了犯罪率。
與其他遭川普鎖定打擊犯罪的城市一樣，紐奧良今年的謀殺和其他暴力犯罪案件大幅下降，這也與全國趨勢一致。
藍德瑞今天與國土安全部長諾姆（Kristi Noem）及司法部長邦迪（Pam Bondi）一同在安哥拉（Angola）監獄外召開記者會，宣布將在當地新設一處可額外收容最多400名犯罪移民的設施。
藍德瑞向媒體表示：「安哥拉是美國最大的高度設防監獄，占地1萬8000英畝（約7284公頃），邊界是密西西比河、充滿鱷魚的沼澤和到處都是熊的森林。沒人會想離開這個地方。」
他說：「這個想法是把最惡劣的罪犯集中起來，包括犯罪的非法外國人、幫派分子、強暴犯、毒販、人口販子，這些人在這個國家沒有立足之地。」
