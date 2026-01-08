川普擬禁國防企業發股息限領高薪 逼大廠增產

（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普今天威脅，要對主要國防承包商的高層薪酬設上限，並禁止股東分紅與庫藏股回購，指責該產業將獲利置於生產速度之上。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，國防承包商「向股東發放巨額股息並進行大規模庫藏股回購，犧牲並損害了對廠房與設備的投資」，同時國防企業高層的薪酬方案也「高得離譜，且毫無正當性」。

川普指出，高層薪資應以500萬美元為上限，且在「這些問題解決之前」，他將禁止股票回購與發放股息。不過，他並未說明具體將如何執行這些措施。

紐約午盤國防板塊應聲走低。國防武器製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）下跌4.8%；諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）下挫5.5%；通用動力公司（General Dynamics）則挫跌3.6%。