川普擬鬆綁汽車燃油效率標準 遭批激化氣候變遷

（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普政府今天提議，將大幅放寬前總統拜登時期所訂定的汽車燃油效率標準；此舉將讓車商更容易售出汽油車，遭批評讓氣候變遷更惡化，而民眾要多付油費。

拜登（Joe Biden）推動較嚴格的燃油效率，鼓勵更多美國人購買電動車。而川普表示：「大家想開汽油車。」

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）最新擬議，將大幅下調2022年至2031年車款的燃油經濟性要求，僅逐年微幅提高0.25%至0.5%的燃油效率，到了2031年的車款，平均由現行的每公升燃油應跑約21.4公里，將大幅降低至每公升約跑14.7公里。

相較2022年拜登時期所訂規則，2024至2025年車款的燃油效率須提升8%，2026年車款則要提高10%。

拜登當時的規範，目的是促使車廠製造更多電動車，以符合上述燃油效率標準，但也未強制立即停止生產汽油車。

如今政策改弦更張，根據NHTSA估計，新提案雖讓新車平均售價便宜約900美元，但至2050年的燃油消耗，將多出約1000億加侖，美國人因此要多付達1850億美元的油錢，並增加約5%的二氧化碳排放。

加州州長紐松（Gavin Newsom）批評川普的做法，稱其「削弱燃油經濟標準，將讓美國人的加油費用增加數十億美元，同時危害社區空氣品質。」（編譯：紀錦玲）