川普擴大國民兵部署計畫 再與民主黨罵戰

（法新社華盛頓24日電） 美國總統川普今天揚言要再度出動國民兵，這次目標是民主黨大本營之一的馬里蘭州巴爾的摩市；川普正試圖擴大他在打擊犯罪與移民上的強硬行動。

川普在最新的網上罵戰，將巴爾的摩形容為「失控、充斥犯罪」的城市；包括馬里蘭州長摩爾（Wes Moore）在內的民主黨籍州長當前不斷在重要政治場合接連抨擊川普。

本月，川普已將國民兵部署至華盛頓街頭；這場備受批評的武力展示，被他稱為等同於「聯邦接管美國首都的治安」。

美國軍方表示，國民兵24日起開始在華盛頓攜帶武器。此前國民兵雖可調用武器，但一直存放在軍械庫中。

今年6月，川普下令把近5000名國民兵開進洛杉磯，理由是平息針對移民執法的抗爭。川普此舉引發加州州長紐松（Gavin Newsom）強烈反對。紐松普遍被視為2028年潛在的總統候選人。

美國媒體還報導，川普政府正計劃派遣數千國民兵到美國第三大城芝加哥，引發當地民主黨人強烈反彈。

至於巴爾的摩，川普在他的「真實社群」（Truth Social）平台發文：「如果摩爾需要幫助，就像洛杉磯的『擺爛松』一樣，我會派出部隊—就像現在鄰近的華盛頓所做，迅速清理犯罪。」刻意使用帶有貶義的綽號來稱呼紐松。