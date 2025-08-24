川普擴大國民兵部署計畫 這次鎖定巴爾的摩

（法新社華盛頓24日電） 美國總統川普今天威脅要在另一個民主黨重鎮、馬里蘭州第一大城巴爾的摩部署國民兵，此舉將是他擴大打擊犯罪和移民行動的一部分。

川普最新社群媒體發文痛批巴爾的摩 （Baltimore）是一座「失控、犯罪猖獗」的城巿，包括州長摩爾（Wes Moore）在內的馬里蘭州民主黨領袖則齊聲大力反擊。 川普本月將國民兵（National Guard）部署到華府街頭，此舉飽受批評。他則表示，這實際上等同於聯邦接管首都治安維護工作。 川普6月備受爭議地下令近5000名國民兵進駐洛杉磯，表面上是為平息因突襲掃蕩移民行動引發的抗議，此舉招致加州州長紐松（Gavin Newsom）強烈反對。外界普遍認為紐松2028年可能角逐白宮大位。 媒體報導川普政府也計劃對美國第3大城芝加哥（Chicago）部署數以千計國民兵，引發當地民主黨人不滿。

至於巴爾的摩，川普在自家平台真實社群（Truth Social）發文說：「如果（州長）摩爾需要幫忙，就像『紐渣』在洛杉磯那樣，我會派『兵』進駐，迅速清除犯罪，一旁的華府已然如此。」川普習慣以「紐渣」（Newscum）來稱呼紐松，將他的姓氏Newsom與scum（人渣）結合來貶抑他。

川普與摩爾之間的不和本週似乎急劇升高。摩爾抨擊川普在馬里蘭州部署國民兵的挑釁性建議，川普則批評摩爾「惡劣」，並揚言取消幫助修理遭到撞斷巴爾的摩大橋的聯邦資金。 摩爾今天告訴有線電視新聞網（CNN），已經邀請川普一起漫步巴爾的摩街頭，讓他可以反駁川普「這種自得其樂的無知、那些老哏，以及那些1980年代的嚇人伎倆」。