川普擴大巴西農產品豁免關稅 含牛肉咖啡番茄等

（法新社華盛頓20日電） 美國今天指出，將豁免巴西多項農產品的高額關稅，其中包括牛肉、咖啡和番茄，擴大了近期加徵關稅的豁免範圍。

美國總統川普正面臨生活成本不斷攀升的選民壓力。

川普上週才剛削減針對多項農產品進口課徵的對等關稅，這類關稅是為應對被視為不公平的貿易行為而實施，而他最新的命令則擴大了豁免範圍。

然而，在另一項公告下，美國對巴西許多產品的關稅於8月初大幅飆升，當時川普正加強施壓，反對他的右翼盟友、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）受審。

廣告 廣告

當時，川普的舉動對許多巴西產品額外加徵40%的關稅，儘管包括柳橙汁在內的廣泛豁免項目減輕了衝擊，但這項關稅仍然衝擊了咖啡、牛肉和糖等關鍵商品。

白宮今天發布的行政命令指出，「特定農產品將不再適用於額外加徵的從價稅」。

這項命令稱，官員們認定「在其他相關考量中，與巴西政府的談判已取得初步進展」。

一份附件詳述了這次新增的40%關稅豁免項目，並將追溯至11月13日起適用。