川普擴大緝毒海域 美軍東太平洋擊斃2人

（法新社華盛頓5日電） 美國軍方今天表示，美軍在東太平洋對一艘疑似毒品走私船隻發動攻擊，擊斃了兩名販毒嫌犯。華府自去年9月展開緝毒行動以來，死亡人數至少128人。

綜合路透社與法新社報導，美國南方司令部在社群平台X發文指出：「情資確認這艘船沿著東太平洋毒品走私路線航行，從事毒品犯罪活動。」並說執行任務過程中「美軍人員均未受傷」。

川普政府於去年9月初開始鎖定疑似走私船，強調美國確實在與「毒品恐怖分子」作戰。

這次美軍行動範圍，從加勒比海擴至太平洋。

去年美軍在一起攻擊行動中，有兩名千里達男子因此喪生，其家屬在上週對美國政府提起過失致死訴訟。

這是川普政府在加勒比海與東太平洋發動攻擊以來的首例訴訟。（編譯：紀錦玲）