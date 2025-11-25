Alo Yoga官網全網7折
川普政府取消緬甸移民臨時保護 約4000人恐遭遣返
（法新社華盛頓24日電） 美國川普政府今天宣布，將結束對緬甸移民免於被遣返的臨時保護身分（TPS）。
美政府這項決定將影響約4000名來自緬甸的移民，這些人目前以「臨時保護身分」（Temporary Protected Status）居留美國，獲准在美國工作。
TPS措施主要適用於因戰爭、天災或其他特殊情況之下的移民，若他們被遣返原籍可能面臨危險，因此給予TPS保護。
美國總統川普大規模收緊移民政策下，已撤銷來自阿富汗、喀麥隆、海地、宏都拉斯、尼泊爾、尼加拉瓜、敘利亞、南蘇丹與委內瑞拉等外籍移民的TPS資格。此外，在本月21日宣布，也將終止對索馬利亞人提供TPS保護。
2021年緬甸發生軍事政變後，美國將緬甸籍移民納入TPS適用範圍。如今國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，在檢視緬甸現今情勢後，決定取消緬籍移民的TPS身分。
諾姆說，評估緬甸在「中央與地方治理及穩定方面，已有改善」，並且緬甸當局已宣布將在今年12月起，舉行「自由公正選舉」。
國土安全部這項政策引來「人權觀察」（Human Rights Watch）等非政府組織的強烈批評。（編譯：紀錦玲）
其他人也在看
澳洲網紅闖紅毯強攬Ariana Grande 遭新加坡驅逐出境
日前，Ariana Grande與楊紫瓊等演員出席《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）新加坡首映禮，突然遭到澳洲網紅Johnson Wen強闖紅毯強攬，該名網紅於17日以「公共滋擾罪」被囚9天。昨日（23日），有報道指Johnson Wen已被新加坡政府驅逐出境。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普憂物價民怨衝擊明年期中選舉 史無前例提前親自操盤
根據《路透》周一 (24 日) 報導，儘管名字不在選票上，美國總統特朗普正以前所未見的速度投入 2026 年期中選舉。目的是保住共和黨國會優勢，並建立彈劾防火牆，他不僅親自勸退黨內初選競爭，更在 11 月選舉受挫後下令全黨主打「生活負擔得起」議題。鉅亨網 ・ 13 小時前
非洲埃塞俄比亞火山爆發 曾經歷 12,000 年沉寂｜Yahoo
非洲埃塞俄比亞東北部的海利古比火山（Hayli Gubbi），在當地時間周日（23 日）爆發。專家表示，未掌握到上一次爆發的確實時間，不過從目前的地質證據表明，上一次海利古比火山爆發已經要追溯到 12,000 多年或之前。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人
中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。Yahoo財經 ・ 1 天前
高市早苗今早與特朗普通電話 交換印太地區局勢意見 有談及昨晚「習特通話」｜Yahoo
《日本放送協會》（NHK）報道，日本首相高市早苗今早（25 日）表示，上午與美國總統特朗普通電話。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
曾拍片批李光耀後入獄 新加坡青年余澎杉赴美九年後面臨遣返
曾公開批評已故新加坡總理李光耀的余澎杉，多年前遠赴美國尋求政治庇護，卻在獲批後因藏有兒童色情物品及誘拐未成年少女被捕及判監。余澎杉上周終獲假釋，面臨遣返新加坡。星洲政府已明言，曾在新加坡兩度因言論被定罪入獄的余澎杉一旦遣返回國，將會因未服兵役及非法離境被檢控，可被監禁三年。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
維多利亞教育機構原定辦日本親子交流團 因港府旅遊警示 決定將地點更改為四川成都︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】維多利亞教育機構原定於 2026 年 4 月 6 日至 4 月 10 日復活節假期期間，舉辦一年一度的親子海外交流團，目的地為日本東京，但今日（24 日）則宣布改為中國四川成都。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
俄烏戰爭｜烏克蘭刪除 28 點方案極端條款 領土問題未定論 美烏總統稍後再議｜Yahoo
美國就俄羅斯與烏克蘭問題的「28 點和平方案」，包括要求烏方從俄方已控制的領土，包括東部盧甘斯克和頓涅茨克等撤軍，相關內容上周洩露後震驚國際社會。美、歐與烏克蘭周日在瑞士討論修改方案內容，烏克蘭總統澤連斯基在社交平台表示，經蹉商後的最新方案已經有所精簡，少於 28 點，他並將會跟美國總統特朗普討論敏感議題。外媒報道指，烏克蘭在蹉商期間刪除了一些極端條款，目前只剩 19 項，不過領土問題暫時未能取得共識，稍後要交給美烏兩國總統決定。至於白宮新聞秘書萊維特就否認特朗普會跟澤連斯基會晤，表示本周未有相關安排。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
日本推進與那國島部署飛彈計畫 中國外交部強烈抨擊
（法新社北京24日電） 中國今天強烈抨擊日本如期在與台灣接近的與那國島部署飛彈，雙方持續數週的外交緊張進一步升高。台灣外交部次長吳志中說，日本是主權獨立國家，有權執行任何保護自己領土安全相關事宜，而與那國距離台灣很近，日本強化其軍事設施有助於維護台海，也因為日本對台灣沒有領土伸張及敵意，此舉有助於台灣國家利益；而台灣與日本的對話均持續進行中，且台灣亦被視為理念相近國，雙方會持續合作維護區域和平穩定。法新社 ・ 17 小時前
黃百鳴涉嫌內幕交易案 官裁定「案中案」表面證供成立
喜劇導演兼商人黃百鳴涉嫌內幕交易案，法院持續以「案中案」形式，處理涉案WhatsApp訊息的呈堂性。裁判官最終裁定「案中案」表面證供成立，辯方不傳召證人，押後至本周五(28日)口頭陳詞。AASTOCKS ・ 4 小時前
珠海新酒店2025｜首間美高梅華府落戶珠海鳳凰山！三進式古宅結構、小橋流水、自家茶園
隨着健康、養生意識抬頭，主打Wellness的酒店愈來愈多！美高梅酒店集團旗下頂級度假品牌：MGM RESERVE美高梅華府，在今年5月落戶珠海鳳凰山，以「至臻中國．華彩當代」為主要設計理念，打造珠海香山迎賓館美高梅華府酒店。這座三進式「府邸大宅」不但呈現了嶺南文化，還為現代旅客提供一個古色古香的休息空檔，相當特別。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
乘客手機跌落客貨艙間縫隙 國泰班機延誤一小時
國泰航空昨日（24 日）一班由曼谷飛香港的航機，因罕見事故而延誤。涉事航班為 CX 750，一名乘客的手機意外跌落客、貨艙之間的縫隙，需時搜尋，導致航班延遲近一小時起飛。專家解釋，由於客艙與貨艙之間需要有空氣流通，因此存在縫隙設計；手機的鋰電池有風險，所以必須尋回，方能起飛。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
泰國監獄特權醜聞︱有中國籍囚犯享雪茄、美女會面 特別調查部介入 佘智江被指享VVIP級待遇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】泰國曼谷特別監獄早前爆出嚴重醜聞，有中國籍囚犯涉嫌在獄中享有「特權」待遇，包括獲准使用微波爐等違禁品，甚至傳出有中國籍模特兒被偷偷帶入獄中，「詐騙城主腦」的中國籍嫌犯佘智江亦傳是其中一個享特權的囚犯。事件引發當地司法部和懲教署展開全面調查，泰國特別調查部（DSI）亦已介入，查明是否有跨國犯罪集團涉入及追查幕後主使者。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
港交所前職員貪污洩機密 疑收賄15萬 披露上市公司敏感消息
廉政公署偵破一宗港交所（0388.HK）前職員懷疑洩密案件，上周五（21日）落案起訴一名港交所前助理副總裁，控告他涉嫌貪污收賄15萬元，以披露上市公司的機密資料，另外兩名涉案人士則被控妨礙司法公正，案件涉及廉署及證監會有關內幕交易的刑事調查；3人暫獲准保釋，案件今日在東區裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。信報財經新聞 ・ 12 小時前
汪小菲嗌新婚妻「孕婦」認再做老竇 大S仔女何去何從
【on.cc東網專訊】已故台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲，去年5月再婚娶網紅Mandy（馬筱梅），再次成為台灣女婿，Mandy近來多次自爆體重增加、嗜睡，明顯有懷孕迹象，但未鬆口懷孕，怕被網友攻擊，汪小菲最近帶貨直播時被問到太太去向，佢竟直言「孕婦不在，孕婦出東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
魚樂無窮│雷軍增持 小米博反彈定趁高沽（唐牛）
雖然股價由9月高位59.9元，跌至上周五低位36.62元，累積跌幅近四成，但消息層面上卻持續不濟。Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前