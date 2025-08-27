川普政府告馬里蘭州15法官遭到駁回 法官嚴批白宮

（法新社華盛頓26日電） 美國聯邦法官柯藍（Thomas Cullen）今天駁回川普政府對馬里蘭州15位聯邦地區法院法官提起的訴訟，並嚴批白宮攻擊司法體系的行為。

聯邦地區法院法官柯藍是川普在昔日首度執政時任命，他駁回的是由司法部提出、針對馬里蘭州所有15位聯邦地區法院法官的罕見訴訟。

馬里蘭州聯邦地區法院首席法官先前下令，要求川普政府在驅逐無證移民前，給予他們48小時的申訴時間。司法部隨後提起訴訟。

司法部並未就這項命令向上級法院上訴，反而罕見地對馬里蘭州15位聯邦地區法院法官提訴，指控他們「司法越權」。

這些法官全數列被告，平常在維吉尼亞州聯邦地區法院任職的柯藍被指派審理此案。

柯藍在37頁裁定書中表示，針對聯邦法官提告是「前所未見且可能引發災難」的舉動，「如果行政部門確實認為被告的常設命令違法，應該利用所有聯邦訴訟當事人向來可以採取的可靠途徑：應該上訴」。

柯藍也嚴斥白宮針對司法體系的攻擊行為。

他提到，川普政府官員數月來形容全國各地的聯邦地區法院法官是「左翼」、「自由派」、「激進」、「流氓」、「精神失常」等，甚至更難聽的話。

他還說：「儘管政府三權分立之間存在一定程度的緊張關係，為我國憲政體制的特徵，但行政部門如此合力抹黑和責難做出對其不利裁決的個別法官，不僅前所未見，也令人遺憾。」