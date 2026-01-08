川普政府大規模退出國際組織 含聯合國氣候變化綱要公約

（法新社華盛頓7日電） 白宮今天宣布，總統川普正帶領美國退出一項具基礎性的氣候條約以及全球領先的暖化評估科學機構，這也是他大規模撤出聯合國體系計畫的一環。

白宮在一份備忘錄中點名66個國際組織，指稱這些組織「違背美國利益」。其中最受關注的是「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC），這個母約是所有主要國際氣候協議的基礎。

川普將國內政策重心全力投注於化石燃料，並公開蔑視「人類活動導致地球暖化」的科學共識；在去年9月的聯合國高階峰會上，他更嘲諷氣候科學是一場「騙局」。 「聯合國氣候變化綱要公約」於1992年6月在里約地球高峰會（Rio Earth Summit）上通過，並於同年在老布希（George H.W. Bush）執政期間獲得聯邦參議院批准。

根據美國憲法，總統可在參議院出席議員2/3同意下簽訂條約，但並未明定退出程序，這項法律模糊地帶可能引發挑戰。 這項備忘錄同時指示美國退出聯合國負責評估氣候科學的「政府間氣候變遷問題小組」（IPCC），以及其他與氣候相關的組織，包括國際可再生能源機構（International Renewable Energy Agency）、聯合國海洋（UN Oceans）和聯合國水資源組織（UN Water）。