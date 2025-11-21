川普政府擬推離岸鑽油惹議 加州佛州齊聲反對

（法新社洛杉磯20日電） 美國總統川普政府計劃開放數百萬平方公里的美國沿岸水域進行石油和天然氣鑽探，不過，這項計畫可能會在國內面臨反彈，特別是來自加州；加州政府已矢言要阻止在加州沿岸水域進行鑽探。

根據美國內政部宣布的計畫，政府將提供34個租賃標售案，允許在約5億公頃的水域進行鑽探，面積相當於一整個亞馬遜雨林。

加州州長紐松（Gavin Newsom）表示：「川普的愚蠢計畫危及我們的沿海經濟和社區，並損害加州民眾的福祉。這種為了他那些石油大金主而出賣我們海岸線的魯莽企圖，注定失敗。」

廣告 廣告

這項提案預計也將在墨西哥灣地區面臨反對，當地對於2010年「深水地平線」（Deepwater Horizon）鑽油平台災難性漏油事件仍記憶猶新，當時數百萬加侖的石油摧毀了觀光業和漁業。

佛羅里達州的共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）也迅速對川普的計畫提出反對。

他在社群平台X上寫道：「佛州的海岸必須排除在石油鑽探之外，以保護佛州的觀光、環境和軍事訓練機會。」