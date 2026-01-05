川普政府逮捕馬杜洛 盧比歐：討論選舉為時過早

（法新社華盛頓4日電） 美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，馬杜洛（Nicolas Maduro）遭補後，討論委內瑞拉舉行選舉一事「言之過早」。他強調，華府目前聚焦在確保卡拉卡斯的現有領導階層推動政策改革。

外界詢問馬杜洛遭美軍逮捕後，委內瑞拉最快何時舉行選舉，盧比歐接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目訪問時表示：「在這個階段，我認為這些討論都還言之過早。」

他說：「我們現在的重點，是解決馬杜洛在位時就存在的各種問題。這些問題至今尚待處理。我們會讓大家有機會去面對這些挑戰與困難。」