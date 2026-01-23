川普政策引發動盪推升避險需求 銀價每盎司破100美元

2萬億美元的國債市場陷入了崩盤。這是日本基準超長期債券周二暴跌時的合計成交量，由此引發了各個期限債券市值蒸發410億美元，並在全球市場掀起漣漪。這場拋售將殖利率推至紀錄新高，加劇了市場對日本可能迎來「特拉斯時刻」的擔憂，並促使美國財政部長斯科特·貝森特尋求日方對市場穩定的保證，他稱這是一場「六個標準差」的劇烈波動。市值蒸發規模與實際成交金額之間的巨大錯位，凸顯日本時而流動性不足的債券市場已經成為全球金融體系的一個薄弱環節。日本央行多年大規模刺激政策壓低波動後，這一全球第三大政府債務規模的市場，如今在央行與國內壽險機構回撤之際，正越來越容易遭受衝擊。 「這並不矛盾：在一個市場深度很薄、做市商資產負債表受限、價格由邊際成交而非成交量加權均值決定的市場裡，你會看到的正是這種結果，」瑞穗證券駐東京策略師Shoki Omori表示。根據彭博匯編的日本相互證券公司的數據，周二日本最受關注的30年期國債成交額僅1.66%，但仍高於周一收盤水平。交易員將關注周五日本央行政策決定，以及行長植田和男有關市場的任何表態，同時也會留意下周40年期國債的標售。原文標題Japan Bond Wipeout Was

Bloomberg ・ 1 天前