川普敦促北約國家停止向俄羅斯採購石油

（法新社華盛頓13日電） 美國總統川普今天致函北大西洋公約組織（NATO）國家，敦促他們停止向俄羅斯採購石油，並對俄國施以重大制裁措施，以結束莫斯科在烏克蘭的戰爭。

川普在自家社群平台「真實社群」發文表示：「我已準備好對俄羅斯實施重大制裁，前提是所有北約國家同意並開始這麼做，並且所有的北約國家停止採購俄羅斯石油。」

川普還提議，北約整體對中國徵收50%至100%高關稅，以削弱中國對俄羅斯的經濟支撐。