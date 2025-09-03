川普斥死訊為「假消息」 稱健康無虞

（法新社華盛頓2日電） 美國總統川普今天在白宮記者會上駁斥社群媒體瘋傳關於他健康狀況的謠言，包括有人傳他已經死亡，並稱這些都是「假消息」。

上週川普連續數天未安排公開行程或召開記者會，對這位喜歡曝光的79歲總統而言，顯得格外異常。

再加上他是史上最年長的美國總統，以及最近被拍到他的手部瘀青與腳踝腫脹照片，白宮辦公室的沉寂引發了外界對川普健康狀況亮紅燈的廣泛猜測。

許多網友甚至揣測這位美國第45任與第47任總統已經去世，而白宮正掩蓋此事。

當一名記者今天開玩笑問他「週末您是怎麼發現自己已經去世的？」川普回應：「真的嗎？我沒看到這個消息。」

川普今年1月展開第2個總統任期，在今天之前，他確實連續6天沒有公開行程。但期間有人聽到他在玫瑰園播放音樂，也看到他在美國勞工節連假的3天外出打高爾夫球。

他強調：「我這個週末非常活躍。」