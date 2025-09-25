川普施壓反成助攻 吉米夜現場復播收視創新高

（法新社好萊塢24日電） 美國脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）的節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）在川普政府施壓下被迫停播一週後，重返美國電視螢幕，迪士尼公司今天表示，本集節目創下10年來最高收視率。

這位喜劇演員在右翼政治網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺後發表評論，據稱官員威脅要撤銷廣播許可證，娛樂巨擘美國廣播公司（ABC）因此一度將吉米金摩停職。

但在輿論譁然，以及平日與川普關係穩固的盟友也抱怨此舉是政府試圖壓制言論自由後，停播決定遭到推翻，吉米金摩昨晚重返螢光幕，發表了一段辛辣的獨白，抨擊審查制度。

廣告 廣告

迪士尼公司（Disney）表示，初步數據顯示超過600萬人收看了本集節目，儘管由於擁有地方電視台的公司抵制，近1/4的美國家庭仍無法收看這集節目。

相較之下，「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）在2024/2025整個播出季的平均觀眾人數為142萬，這意味著昨天的觀眾人數增加了3倍多。

迪士尼補充表示，這是節目10年來最好的表現。根據美國廣播公司報導，這段獨白在社群媒體上吸引近2600萬次觀看。