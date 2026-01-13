渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
川普曾嗆「我也不喜歡你」 澳駐美大使陸克文提前卸任
（法新社雪梨13日電） 澳洲政府今天表示，駐美國大使陸克文（Kevin Rudd）將離任，結束3年任期。陸克文曾遭美國總統川普當面指「我也不喜歡你」，使得他的任期始終籠罩在這番評語的陰影下。
曾任總理的陸克文將於3月31日卸任，轉任紐約智庫「亞洲協會」（Asia Society）會長。他在未擔任公職期間，曾對川普發表過嚴厲批評。
去年10月在白宮舉行的美澳會談上，川普在電視轉播的場合中表達對陸克文的蔑視，促使部分澳洲在野黨人士呼籲終止他的大使職務。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與外交部長發表聯合聲明表示：「陸克文在民主黨與共和黨政府執政期間，與我們最親密的安全盟友與主要戰略夥伴合作，為澳洲帶來具體成果。」
「我們感謝陸克文博士在擔任大使期間，以及過去身為澳洲總理和外交部長時所做出的卓越貢獻。」
在赴華府就職前，陸克文曾形容川普是「史上最具破壞性的總統」與「西方的叛徒」，「把美國與民主拖入泥沼」。在川普於2024年11月重返白宮後，陸克文刪除了這些評論。
在去年10月的白宮會面中，川普曾暗示陸克文或許該為過往的言論道歉。川普轉向坐他一旁的艾班尼斯，問「他在哪裡？他還在替你工作嗎？」艾班尼斯尷尬地微笑，隨後指向坐在他們正前方的陸克文。
陸克文開始解釋：「總統先生，那是我擔任這個職位之前的事。」
川普打斷他的話，說：「我也不喜歡你。我不喜歡你。而且我大概永遠都不會喜歡你。」
陸克文是精通中文的前職業外交官，他是在拜登執政期間獲任命為大使，澳洲政府當時希望他在中國事務上的專長，能讓他在華府發揮影響力。
其他人也在看
特朗普自封「委內瑞拉代總統」委內瑞拉回應！
委內瑞拉代總統羅德里格斯周一（12 日）表示，執政委內瑞拉的「只有代總統和一位被美國強行控制的總統」。外界普遍認為，羅德里格斯此番表態是對美國總統特朗普自封委內瑞拉代總統的回應。鉅亨網 ・ 8 小時前
紐時：美軍機偽裝民用機空襲疑似運毒船 恐構成戰爭罪
（法新社華盛頓12日電） 「紐約時報」（The New York Times）今天報導，美國五角大廈去年將一架軍用飛機偽裝成民用機，首次對涉嫌運毒船隻發動空襲，造成11人喪生。自去年9月以來，美軍至少發動30次空襲，造成至少107人死亡，其中19次發生於東太平洋，6次在加勒比海，另有5次地點不明。法新社 ・ 2 小時前
美國「五角大廈薄餅指數」再度狂飆 達美樂薄餅訂單激增1000%
據美國媒體周一（12 日）報導，美國國務院要求美國公民立即離開伊朗，且「五角大廈薄餅指數」再度狂飆，其中達美樂薄餅訂單激增 1000%。鉅亨網 ・ 4 小時前
若最高法院裁定關稅違法 特朗普：「我們就完蛋了」
美國總統特朗普週一 (12 日) 警告，如果最高法院裁定他無權單方面實施大規模關稅，美國「就完蛋了」，並表示政府將難以退還已經徵收的關稅款項。鉅亨網 ・ 11 小時前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資
Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
歐洲27國擬聯合出兵對抗美軍 保護格陵蘭與北極
美國與歐洲長期以來的盟友關係，近期出現明顯裂痕，甚至升高至劍拔弩張的程度。最新消息指出，歐盟正因美國可能以武力奪取丹麥領土格陵蘭島而高度警戒，並討論由 27 個成員國共同組建一支聯合部隊，以防範美軍行動。鉅亨網 ・ 23 小時前
美國石油封鎖！兩艘中國油輪掉頭 原計劃前往委內瑞拉運油
美國政府迄今仍對委內瑞拉實施石油禁運，LSEG 周一（12 日）的航運數據顯示，兩艘懸掛中國國旗的油輪掉頭返回亞洲，原計劃駛往委內瑞拉裝載石油。鉅亨網 ・ 5 小時前
特朗普：格陵蘭島僅靠狗拉雪橇防衛 美國無論如何都要拿下格陵蘭島
在搭乘「空軍一號」專機從美國佛羅里達州返回華盛頓途中，美國總統特朗普周日（11 日）晚對隨行媒體人員談及丹麥自治領地格陵蘭島時再次聲稱，「格陵蘭島僅靠狗拉雪橇防衛——不管用什麼辦法，美國都要拿下格陵蘭島，格陵蘭島應該達成交易」。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普下令研擬「入侵格陵蘭」計畫遭軍方反對
美國總統特朗普已下令特種部隊研擬「入侵格陵蘭」的作戰計畫，但此舉在美國軍方內部遭到強烈反對。與此同時，歐洲國家對美國可能升高對格陵蘭的施壓深感憂慮，不僅著手研擬北約（NATO）應變方案，歐盟也同步準備針對美國企業的制裁備案。鉅亨網 ・ 1 天前
克魯明：中國倘失巨額貿盈恐陷衰退
中國去年貿易順差首次突破一萬億美元，消息引發全球關注。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）最近撰文，指中國貿易順差自2020年開始持續大幅增長，導致其他國家的製造業產出及就業減少，但中國領導層拒絕刺激消費、拒絕加強社會保障體系，故在追求經濟增長下，必須維持巨額貿易順差才能穩定經濟；否則，如果沒有巨額貿易順差，鑑於消費需求不足，中國經濟將陷入深度衰退。信報財經新聞 ・ 1 天前
加總理訪中 兩國關係將因「共同敵人」川普而破冰
（法新社北京12日電） 加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於13日抵達北京與中國領導人習近平會面，希望在尋求降低對美國依賴之際，推動中加雙邊關係更緊密。以下是此次訪問的重要意義以及對中加關係可能帶來的影響： ● 意義重大 卡尼將於13至17日訪問中國，預定與習近平及國務院總理李強等政府與企業領袖會晤。法新社 ・ 1 天前
取代10萬駐歐美軍 歐盟執委：應評估設歐洲聯合軍
（法新社布魯塞爾11日電） 歐盟執行委員會防務執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）今天表示，歐盟各國應評估是否建立一支聯合軍隊，有朝一日能取代駐紮歐洲的美軍。庫比柳斯提出，歐盟可考慮建立一支強大的常備「歐洲軍隊」，規模達10萬人，以更有效地保護歐陸。法新社 ・ 1 天前
高市早苗擬下周宣布解散眾議院 2 月舉行大選 最新民調支持度升至 78%｜Yahoo
《日本新聞網》（JNN）最新一輪民調顯示，首相高市早苗的支持度為 78.1%，較上個月上升 2.3 個百分點，不支持的比率為 18.6%，較上個月下降 2.1 個百分點，內閣至今仍然維持高支持率。《時事通信社》今午（12 日）引述多名消息人士報道，高市將會在 1 月 23 日召開的國會例會宣布解散眾議院，之後舉行大選。分析相信，高市希望趁支持度仍然高企時解散國會，爭取讓自民黨取得更多議席，甚至由自民黨單一取得過半數議席，全面掌握政策主導權，另外亦可以減輕日中關係惡化對政權的不明朗因素。Yahoo新聞 ・ 1 天前
北韓痛批美國「厚顏無恥」 濫用聯合國平台
（法新社首爾12日電） 北韓今天譴責美國損害聯合國地位的行徑「厚顏無恥」，並指控華府犯下「極其可惡的犯罪行為」。聲明還指控美國「厚顏無恥、非法且不道德的行為」，以及「為了自身單方面利益而嘲弄聯合國」。法新社 ・ 1 天前
英國啟動夜幕計劃 研發新型深打彈道導彈支援烏克蘭
英國政府已宣佈啟動「Nightfall」計劃，旨在研發新型地面發射彈道導彈，以支援烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭。「Nightfall」計劃是一項競賽，旨在迅速開發一種地面發射的彈道導彈。這種導彈能夠搭載 440 磅（約 200 公斤）的戰鬥部，射程超過 310 英里（約 500 公里）。它將設計用於高威脅的戰場，並能在強大的電磁干擾環境中運行。這些新型戰術彈道導彈將有助於提升烏克蘭的火力，並協助其鎖定關...TechRitual ・ 21 小時前
歐盟官員：若美國以軍事手段奪取格陵蘭 北約將走向終結
歐盟負責防務的高階官員庫比柳斯周一（12 日）表示，如丹麥提出請求，歐盟可為格陵蘭島提供安全支持，並警告若美國以軍事手段奪取格陵蘭島，將意味著北約（NATO）「走向終結」。鉅亨網 ・ 8 小時前
全美各地串連示威！ICE探員槍殺美公民引爆蝴蝶效應 多州緊急立法禁濫權：全面驅逐
上周末，數十座美國主要城市爆發超過 1000 場遊行示威，抗議移民與海關執法局 (ICE) 人員上周三 (7 日) 在明尼蘇達州明尼阿波利斯市開槍打死 37 歲美國籍女子蕾妮 · 古德。這起事件重新揭開這座城市的傷疤，使其再次籠罩在 2020 年黑人男子佛洛伊德遭警察「跪殺」的陰影之下。鉅亨網 ・ 1 天前
伊朗示威持續逾兩周 政府動員數萬支持者上街 哈梅內伊：粉碎了外國敵人圖謀｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗因經濟困境觸發的反政府示威持續逾兩星期，據總部設於美國的「人權活動新聞社」，因衝突及鎮壓造成的死亡人數已至少 572 人，逾萬人被捕。伊朗政府周一（12 日）動員數萬名支持者在首都德黑蘭上街，以展示政權力量。美國總統特朗普警告，隨著示威者死亡人數增加，及當局鎮壓行動持續，美方可能需要採取行動。Yahoo新聞 ・ 27 分鐘前
伊朗示威︱女性焚燒哈梅內伊畫像點燃香煙 同時挑戰神權政治、女性社會規範︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 伊朗近日爆發新一輪全國示威，群眾對經濟困境及生活條件惡化表達強烈不滿。社交平台廣泛流傳多段影片，一名年輕女性焚燒伊朗最高元首哈梅內伊（Ali Khamenei）的畫像，並利用畫像燃起的火焰點燃香煙。這種行為將焚燒政治領袖肖像與女性抽煙結合，展現出對神權政治及女性社會規範的雙重否定。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
不滿川普武力併吞威脅 丹麥總理誓言捍衛格陵蘭
（法新社哥本哈根11日電） 在美國總統川普再度提及可能動用武力奪取格陵蘭後，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天表示，丹麥與美國因格陵蘭引發的外交角力正面臨「決定性時刻」。在華府12日舉行聚焦全球爭奪關鍵原物料的會議之前，丹麥總理佛瑞德里克森表示：「格陵蘭問題已形成衝突。」法新社 ・ 1 天前