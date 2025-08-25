川普會晤李在明 稱可能近期訪中

（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天在白宮接待韓國總統李在明來訪，他表示可能今年或之後不久訪問中國，更揚言若中國不供應稀土磁鐵給美國，他將對中國商品課徵200%的關稅。

川普指出，他可能在今年或之後不久訪問中國，「我們將與中國有良好的關係」。

美國和中國先前達成協議，暫緩互徵高達3位數的關稅。不過川普今天表示，如果中國不履行承諾，美國不排除將再次提高關稅。

川普說道：「他們必須供應我們（稀土）磁鐵。如果他們不給磁鐵，我們就得對他們徵收200%左右的關稅。」

他還說：「但我認為，我們不會遇到任何問題。」