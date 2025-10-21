三號風球至少維持至周二下午 6 時
川普派國民兵赴波特蘭 上訴法院裁准
（法新社華盛頓20日電） 儘管俄勒岡州州長持反對意見，美國的聯邦上訴法院今天仍裁定，總統川普可將國民兵派赴波特蘭。
白宮與反對川普擴權的藍州之間持續角力，這項裁定是最新進展。
聯邦第9巡迴上訴法院在裁定中表示，在目前這個初步階段，經審酌現有紀錄，法院認為總統動用州國民兵應屬依法行使法定權限。
這項裁定為川普政府部署200名國民兵鋪路，這些人員將用來保護聯邦建築。執法單位表示，許多身穿動物裝的抗議者在當地妨害驅逐非法移民執法工作。
繼洛杉磯、華盛頓與曼菲斯已先後部署國民兵後，波特蘭與芝加哥成為川普政府掃蕩移民行動的新熱點。
有關單位執行掃當非法移民行動時，會有配戴口罩、手持武器的人員乘坐無標誌汽車與裝甲車，針對住宅區與企業執行任務，因而引發抗議。
俄勒岡州政府為阻聯邦派遣部隊，先前向法院提告並獲下級法院暫時禁制令，暫時擋下國民兵進駐。但今天上訴法院合議庭以2對1通過裁定，推翻下級法院禁制令。
