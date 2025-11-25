川普派特使魏科夫赴俄會普丁 盼敲定烏克蘭和平協議

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他正派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）前往莫斯科，與俄羅斯領導人普丁（Vladimir Putin）會談，希望能促成結束烏克蘭戰爭的協議。
川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，目前「僅剩幾個分歧點」，不過歐洲領袖對此質疑，俄羅斯飛彈則持續襲擊基輔。
川普同時表達希望「很快」能與普丁和烏克蘭總統澤倫斯基會面，但強調「只有當終結這場戰爭的協議已經敲定或已進入最後階段」才會與他們會談。
原先美方提出的協議草案太過偏向俄羅斯利益，如今已被一份納入更多烏克蘭立場的新版本所取代。一名熟悉新方案的官員告訴法新社，新方案「好多了」。
不過，美國官員坦言，依然存在「敏感」的議題需要處理。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對快速達成協議的看法潑冷水，指出「顯然俄方毫無停火意願」，也不願討論這份對烏克蘭較為有利的新提案。
自上週末烏克蘭與美國代表在日內瓦緊急磋商，討論川普最初提出、引發爭議的28點停戰方案以來，相關各方不斷密集討論。
美國媒體報導，最新一輪包含美俄代表的會談已在阿布達比進行。支持烏克蘭的30國領袖今天也透過視訊會議討論情勢。
美方談判代表德里斯科（Dan Driscoll）在與俄羅斯官員會談後表達樂觀，他的發言人表示：「會談進展順利，我們保持樂觀。」
白宮則稱談判已有「重大進展」，但也提醒「目前仍有幾項敏感但並非無法克服的細節須釐清」。
然而，2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，這場戰爭依舊未見停歇。
自凌晨1時左右起，基輔猛烈爆炸不斷，俄軍無人機與飛彈傾瀉而下，造成多棟住宅起火。市府官員表示，已有7人罹難。
據法新社記者現場觀察，濃煙夾雜著烏克蘭防空炮火閃爍的紅色和橙色光芒籠罩首都，居民紛紛逃往地下鐵站避難。（編譯：陳政一）
