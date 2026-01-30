川普為何打美元走軟算盤 法新社解析

（法新社紐約29日電） 受美國總統川普表示美元走弱「很棒」的影響，本週美元兌歐元匯率跌至4年半來新低。

儘管美國財長貝森特（Scott Bessent）在川普表態的隔天隨即說支持強勢美元，市場觀察人士認為，川普的發言再次顯示他將美元走弱視為縮減貿易逆差、促進美國製造業的政策工具。

美元貶值對美國帶來複合效應，一方面提升美國出口競爭力，另一方面進口商品價格上漲，讓手頭拮据的消費者更感壓力。

● 美元有多弱？

廣告 廣告

根據衡量美元兌歐元、日圓及其他4種主要貨幣的美元指數，川普自2025年1月上任以來，美元累計下跌約12%。但這波回落之前，美元曾在2024年11月川普勝選至就職期間上漲近6%。

若從歷史來看，美元目前的水準並不特別低。27日晚間，歐元升破兌1.20美元大關，為2021年以來首見，但這距離2008年7月超過1.60美元的歷史高點仍有段差距。

● 為什麼川普任內美元貶值？

川普27日在愛荷華州被問及美元是否貶值過多時答「不，我覺得很好。看看我們做的生意就知道」

ING外匯策略師佩索雷（Francesco Pesole）表示，川普一些言論的確帶來影響，但「美元最大幅度的變動早就發生」。

佩索雷將近期美元走弱歸因於川普就格陵蘭威脅對歐洲加徵新關稅後，市場再度出現「做空美元」的反應。

但就像去年4月的大張旗鼓宣布對等關稅「解放日」後一樣，川普最終也沒有真的推動與格陵蘭相關的關稅，然而一連串事件凸顯這位79歲總統的難以預測。

此外，聯邦準備理事會（Fed）主席即將換人也是一大因素。川普多次批評即將卸任的聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）沒能大幅降息，如改由支持低利率的新主席接任，將進一步給美元帶來壓力。

● 美元走弱如何影響美國經濟？

美元便宜，意味美國出口產品在國際市場更具競爭力，有助於提升美國製造業產出，減少貿易逆差，也是川普政府的兩大政策重點。

其他好處包括提高在海外有收益的美國企業財報表現，以及吸引外國觀光客赴美。

全美保險公司（Nationwide）經濟學家克拉奇金（Oren Klachkin）指出，過去兩黨總統都稱支持強勢美元，「但私底下還是會希望貨幣走弱，協助推動經濟政策，只不過有時直接說，有時不明講」。

川普白宮經濟顧問委員會主席、聯準會理事米蘭（Stephan Miran）在2024年11月發表論文，主張解決「美元持續被高估」對重塑全球貿易至關重要。

不過，匯率走貶的一大風險是抬高進口商品物價。ForexLive專家巴頓（Adam Button）強調，美國這是在「玩火」。

巴頓說：「美元下跌的風險在於通膨可能再次加速。」他憂慮投資人可能將美元走弱視為必須避開美國其他資產的訊號。

他還說，如果全球都在投入數兆美元買美國公債，就能壓低美國借貸利率，「其他國家事實上是在補貼美國財政赤字，這對美國各方面都是巨大利多。但這種狀況不會永遠持續下去」。