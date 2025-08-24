川普特使出席烏克蘭獨立紀念日活動 和平努力仍陷僵局

（法新社基輔24日電） 今天為烏克蘭獨立紀念日，美國總統川普的特使凱洛格除了出席當地相關慶祝活動，也預計和烏國總統澤倫斯基會面。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）證實，凱洛格（Keith Kellogg）已經抵達烏克蘭。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天則指控西方國家，試圖「阻撓」結束烏克蘭衝突的和平談判。

美國總統川普（Donald Trump）積極推動烏克蘭和俄羅斯的兩位總統召開雙邊會談，但俄烏兩國互相指責對方無意這麼做。

俄羅斯國家電視台（Rossiya）專訪拉夫羅夫的內容今天在通訊程式Telegram播出，他談到：「他們（西方國家）只是在找藉口阻撓談判。」

拉夫羅夫還批評說，澤倫斯基「冥頑不靈、設下條件，還要不惜一切代價立即會晤」俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

拉夫羅夫也指控烏克蘭當局「試圖擾亂蒲亭總統跟川普總統所制定，且已取得非常良好成果的進程」。