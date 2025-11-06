針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
川普特使：有新國家將加入亞伯拉罕協議
（法新社華盛頓6日電） 美國總統川普的特使魏科夫表示，美國預計今天稍晚公布有一個新國家將加入「亞伯拉罕協議」。已有數個國家依據該協議，與以色列關係正常化。
魏科夫（Steve Witkoff）在邁阿密（Miami）舉行的美洲商業論壇上說：「我今晚要飛回華府，因為我們今晚將宣布，又有一個國家加入亞伯拉罕協議（Abraham Accords）。」
被問及是哪個國家將加入時，魏科夫告訴福斯新聞頻道（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier）：「我不確定現在是否已經對外公開。」
Axios新聞網站指出，這個新國家是位於中亞的哈薩克。該國與以色列已維持數十年外交關係，據傳這次加入是為了幫亞伯拉罕協議「重振活力」。
哈薩克總統是今天赴白宮與川普（Donald Trump）會晤的5位中亞國家領袖之一。
在川普第一任總統任期內，阿拉伯聯合大公國、巴林和摩洛哥於2020年依據亞伯拉罕協議，與以色列關係正常化。
沙烏地阿拉伯也曾跟美國談判與以色列關係正常化，但在2023年10月巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊以色列、加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭後，沙烏地暫停了相關談判。
其他人也在看
大法官火力全開！川普關稅陷法律強震
美國最高法院周三 (5 日) 就川普政府對多國課徵高額關稅合法性展開審理，多名保守派與自由派大法官在庭審一開始即對政府論點提出密集追問，使川普核心貿易政策面臨重大法律挑戰。裁決時點尚未明朗，但結果可能牽動行政權限與美國未鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普與習近平會晤時直接要求釋放黎智英 消息人士：總統暗示釋放有利美中關係 習有參與討論｜Yahoo
《路透社》引述 3 名消息人士及一名美國官員透露，總統特朗普上周四（10 月 30 日）在南韓釜山跟國家主席習近平會面時，促請習近平釋放壹傳媒創辦人黎智英。其中一名消息人士指，特朗普在會上就此問題花了不到 5 分鐘時間，他並未討論釋放黎智英的具體協議，而是提及 77 歲的黎智英因為國安案件長期還押，健康情況令人擔憂。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
美地方選舉民主黨連下四城！牛彈琴：特朗普的大麻煩來了
美國地方選舉結果周二 (4 日) 揭曉，民主黨在維吉尼亞州、新澤西州、紐約市長選舉及加州選區重劃中取得突破性勝利，共和黨遭遇全面潰敗。這場被視為 2026 期中選舉前哨戰的較量，不僅改寫了地方政治版圖，更令特朗普面臨執政以來最嚴峻的政治危機。鉅亨網 ・ 19 小時前
歐盟私下告訴成員國 短期內無力在稀土問題上左右中國
(更新第6-7段以及第9段起內容)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 6 小時前
美軍試射洲際飛彈 提前通報俄羅斯
美國空軍全球打擊司令部周三（5 日）從加州范登堡太空軍基地試射一枚未攜帶彈頭的「民兵 3」洲際彈道飛彈。鉅亨網 ・ 17 小時前
資本主義之都紐約或迎來社會主義市長 美國中期選舉格局可能改寫
周二前往投票站選出新任市長的紐約市選民面臨著截然不同的抉擇：一位年輕的社會主義者、一位經驗豐富的前州長，還有一位戴紅色貝雷帽的電台主持人。Bloomberg ・ 2 天前
墨西哥總統當街遭性騷擾 男子偷吻兼從後胸襲 保安反應慢捱轟｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】墨西哥總統辛鮑姆(Claudia Sheinbaum)本周二（4 日）在首都墨西哥城街頭「落區」與市民交流時，遭一名男子公然性騷擾，保安竟未有即時制止，引起公眾抨擊。涉案男子當晚被捕，辛鮑姆已提出控告，並指示其創立的婦女部對各州的刑法進行審視，全力推動性騷擾入罪。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
美國民主黨人馬姆達尼當選紐約市長 世界金融中心迎來社會主義者掌舵
佐蘭·馬姆達尼贏得歷史性勝利當選紐約市第111任市長，這座全球金融中心城市將由這位公開的民主社會主義者執掌。Bloomberg ・ 1 天前
【專家分析】特朗普凌駕國會大機會被裁
【Now財經台】美國最高法院昨日(5日)就美國總統特朗普(Donald Trump)對全球多個國家徵收關稅的合法性展開辯論，聽證會上特朗普被質疑依據《1977年國際緊急經濟權力法》(IEEPA)每月徵收數百億美元關稅的做法，有甚麼預測？如果法院裁定不合法，需要償還天價關稅嗎？ 鴻鵠資產管理行政總裁陸庭龍指，仲裁核心內容關於特朗普動用了約50年前的法例，以美國總統的身份介入並徵收關稅，令美國市民為其承擔後果。然而根據美國憲法，只有美國國會有直接權力徵稅，因此未來法院判定特朗普凌駕及干涉國會權力的可能性頗大。Alan續指，由於許多對各國稅收的實質措施都未實行，因此他相信美國目前透過關稅僅收到逾千億美元，如果法院裁定政策不合法，美方將要償還各國稅收，預計到時候法律程序上會較混亂。now.com 財經 ・ 16 小時前
保守派大法官也質疑！預測市場顯示特朗普關稅勝算崩至30%
據《CNBC》周三 (5 日) 報導，最高法院大法官同日對特朗普關稅政策的合法性表達疑慮後，預測市場交易員大幅下調法院支持特朗普關稅的機率。Kalshi 平台相關合約從近 50% 跌至約 30%，Polymarket 也從逾 40% 降至約 30%。鉅亨網 ・ 23 小時前
民主黨候選人Mamdani當選紐約市市長 擊敗紐約州前州長科莫及共和黨對手
美國《全國廣播公司》推算，獲民主黨提名的Zohran Mamdani將當選美國紐約市市長，擊敗紐約州前州長科莫(Andrew Cuomo)，以及共和黨候選人Curtis Sliwa。紐約市選舉委員會表示，是次市長選舉有逾200萬張選票，為1969年以來最高紀錄。 非洲烏干達裔的Mamdani將成為紐約市首位穆斯林市長，他提出凍結部分住宅房租、免費公共巴士及成立由市政府擁有的雜貨店。其政綱及政治立場引起紐約市富豪及商界反對。美國總統特朗普曾警告，一旦Mamdani當選，他將扣起對紐約市的聯邦撥款。特朗普周一(3日)要求支持者改投科莫，試圖阻止Mamdani當選。科莫2021年8月被指涉及多宗性騷擾事件，之後辭去紐約州州長一職。 據報道，Mamdani取得逾50%選票，科莫取得逾41%選票。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美國政府停擺35天追平最長紀錄 川普：民主黨不讓步糧食券就不發
美國聯邦政府關門周二 (4 日) 進入第 35 天，追平史上最長紀錄。逾 4,000 萬依賴糧食券的美國人面臨斷炊危機，機場因航管人員短缺陷入混亂。鉅亨網 ・ 1 天前
立法會選舉︱謝偉俊梁毓偉洪雯無交表參選 累計 35 名議員棄選︱Yahoo
立法會議員「棄選潮」隨著換屆選舉提名期結束終告落幕。在提名期最後一日，選委會界別的尚海龍、譚岳衡和陳月明都宣布不競逐連任。而在提名期結束後，選舉事務處宣布今日無新增參選表格，最終共 161 人報名參選，換言之 3 名最終未表態議員，選委會界別的謝偉俊、洪雯和梁毓偉都不競逐連任。Yahoo新聞 ・ 1 週前
美國高院三位保守派大法官質疑特朗普全球關稅政策合法性
【彭博】— 美國最高法院幾位主要大法官對特朗普對全球多國徵收關稅政策的合法性提出懷疑，最終裁決可能動搖特朗普標志性的經濟政策。Bloomberg ・ 21 小時前
特朗普關稅命運取決於其任命的最高法院大法官
【彭博】— 美國總統特朗普任命的三位美國最高法院大法官將在周三最高法院審議其標志性的全球關稅政策命運時發揮關鍵作用。Bloomberg ・ 1 天前
立法會選舉2025｜提名期結束 合共 161 人報名參選｜Yahoo
2025 年立法會選舉提名期在 10 月 24 日開始，11 月 6 日下午 5 時結束。選舉事務處在提名期最後兩日無收到新增的參選表格，最終合共 161 人參選。其中地方界別有 51 份；選舉委員會就有 50 份，比例為 1.25 人爭一個席位；至於功能界別就有 60 人參選。 提名期結束前，總共有 32 名現屆議員表示放棄競逐，連同未表態的 3 名議員，梁毓偉，謝偉俊和洪雯，總共有 35 名現屆議員不連任。Yahoo新聞 ・ 1 週前
水諮會考察新豐江水庫 團員直接飲用東江水
水務諮詢委員會考察團昨日（4 日）前往廣東省考察東江水供水系統，包括河源市的新豐江水庫、惠州市的東江流域水量水質監控中心及東莞市太園泵站供港東江水取水口等。食水安全諮詢委員會主席陳漢輝表示，新豐江水庫位於東江上游，地表水水質保持穩定，對當地政府致力保護東江水水質的工作感到滿意。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美媒報道特朗普考慮攻擊委內瑞拉軍事目標及控制該國油田
《紐約時報》報道，美國總統特朗普政府正考慮對委內瑞拉軍事目標發動攻擊，並接管該國油田。報道引述消息指，美方已預備一系列針對該國的軍事計劃，針對保護委內瑞拉總統馬杜羅的軍事部門，並尋求控制該國油田。報道指，縱使特朗普未有最終決定，但已指示司法部草擬法律文件，或繞過國會授權正式宣戰。 《新聞週刊》引述白宮副發言人Anna Kelly回應指，特朗普總統已清楚告訴馬杜羅，停止將毒品和罪犯送往美國。特朗普已明確表示將繼續打擊毒梟恐怖分子，其他任何說法均屬臆測。 據《華爾街日報》與《邁阿密先驅報》早前報道，特朗普政府正考慮對處於「毒梟集團樞紐」的港口、機場及軍事設施發動空襲。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
川習會達成協議 川普簽命令調降中國芬太尼相關關稅
（法新社華盛頓4日電） 美國總統川普上個月與中國國家主席習近平進行多年來首次面對面會談後，今天簽署命令，調降對中國產品課徵與芬太尼相關的關稅，正式確立美中達成協議的關鍵部分。作為回報，美方承諾將於11月10日起，把對中國進口商品加徵的關稅從20%調降至10%。法新社 ・ 1 天前
民主黨史班伯格勝選 成為維吉尼亞首位女性州長
（法新社華盛頓4日電） 美國媒體預測，民主黨籍史班伯格（Abigail Spanberger）今天從共和黨手中奪回維吉尼亞州長寶座，成為該州首位女性州長。46歲的史班伯格是前中央情報局（CIA）官員和3屆聯邦眾議員，預測將以顯著優勢擊敗共和黨籍對手、現任副州長厄爾西爾斯（Winsome Earle-Sears），成為維吉尼亞州首位女性州長。法新社 ・ 1 天前