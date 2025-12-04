川普特赦葉南德茲引發政壇震盪 影響宏都拉斯大選

（法新社德古西加巴4日電） 宏都拉斯舉行大選之際，前總統葉南德茲獲美國總統川普赦免引發政壇震盪，他因毒品走私被判45年徒刑。葉南德茲出獄後今天發文，感謝川普「改變了我的人生」。

葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）1日離開美國監獄後首次在社群媒體發文表示：「您審視事實，認清不公，並以決心行動。您改變了我的人生，我將永遠銘記在心。」

葉南德茲獲得特赦，被視為川普力挺這位前宏都拉斯總統所屬政黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的策略之一。

廣告 廣告

葉南德茲的妻子稍早告訴法新社，由於擔心生命安全受到威脅，葉南德茲短期內沒有回國的計畫。

她說：「葉南德茲目前不考慮回歸公職或參與政治，而是希望過上私人生活，讓全家人能共度時光，並回歸本業。」他們夫妻均為律師。

葉南德茲在社媒貼文中重申，他認為自己是前美國總統拜登（Joe Biden）及前副總統賀錦麗（Kamala Harris）「設局」的受害者，這種說法與川普在相關案件上的立場一致。

葉南德茲被控自2004年起，協助將數百噸古柯鹼走私進入美國，遠早於他擔任總統之前。

美國檢察官指控他利用毒品資金中飽私囊、資助政治活動，並在2013年及2017年大選時涉及選舉舞弊。

葉南德茲於2024年3月被判有罪，同年6月被判處45年有期徒刑。葉南德茲今天再次否認所有指控。（編譯：徐睿承）