川普獲國際足球總會和平獎 表揚團結貢獻

【Now Sports】2026年世界盃將於美國時間周五在華盛頓進行抽籤，今屆規模增至48隊，抽籤方式亦作出調整，目前世界排名前4球隊分途作賽。世界盃的抽籤方式，首先是根據上月19日公佈的FIFA世界排名，分別編入4個檔次，每個檔次有12支隊伍。主辦國美國、加拿大、墨西哥將與世界排名前9名的隊伍一同編入第1檔次，然後按排名列出12支隊伍編入第2檔次，如此類推。在小組賽階段，同一檔次的隊伍是不會對壘。周五的抽籤亦會由第1檔次開始，主辦國美國、墨西哥和加拿大已率先被分配到不同小組，參與比賽的日期、時間、地點亦早已公開。抽籤將按各隊伍名字的字母順序進行，整個檔次的隊伍抽籤完畢，才開始下一個檔次的抽籤。世界排名頭4名的球隊在4強階段前都不會碰頭，這亦是世界盃歷史上首次出現這種安排。換言之，西班牙、阿根廷、法國和英格蘭的「走線」已不相同，甚至已肯定FIFA排名分數最高的西班牙、阿根廷只有一個對壘的可能性，那就是在決賽碰頭！同樣推論之下，排名前列的4強亦不會在小組賽與第1檔次的勁旅如葡萄牙、巴西、荷蘭、比利時及德國相遇。不過這是否意味不可能出現死亡之組？未必，預計列強不欲遇到由賀蘭掛帥的挪威，列入

now.com 體育 ・ 20 小時前