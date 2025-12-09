川普痛批歐洲衰弱 要烏克蘭恢復選舉

（法新社華盛頓9日電） 美國總統川普在一項今天發出的專訪中加深他與歐洲的裂痕，稱歐洲正在「衰敗」，批評美國傳統西方盟友在移民和烏克蘭議題上過於「軟弱」。

川普接受政治新聞網Politico專訪，呼籲烏克蘭舉行選舉，並質疑烏克蘭在總統澤倫斯基領導下的民主正當性。

近來川普政府對歐洲發表一連串猛烈批評。上週白宮發布新版的國家安全戰略（NSS）內援引極右派說法，警告歐陸正臨文明衰退。他8日接受Politico專訪時說：「大多數歐洲國家，都在衰敗。他們正在衰敗。」

79歲的川普，其政治崛起正是建立在對移民問題的激烈言論上。他這次也重申極右主張，稱歐洲的移民政策是場「災難」。

川普說：「他們不願把這些人遣返回原本的國家。」

川普政府的新戰略令歐洲憂心，歐洲多數國家同屬美國所主導的北約成員，然而新戰略主張要在歐盟內部「培養抵抗力量」。

當被問及如果歐洲國家不接受他的移民政策，是否還能維持與美國的盟友關係時，川普答「那要看情況」。

「我認為他們（歐洲領袖）很軟弱，但他們又想極力展現政治正確。」

他點名包括英、法、德、波蘭和瑞典等國，指這些國家正因移民問題「遭到摧毀」，並再度攻擊倫敦首位穆斯林市長沙迪克汗（Sadiq Khan），形容他「可怕、惡毒、令人作嘔」。

對於克里姆林宮讚揚美國新版國安戰略與俄國立場相近一事，川普則輕描淡寫地說，俄國總統普丁「希望看到一個軟弱的歐洲，說實話，他確實辦到了。但這與我無關」。

川普接著批評歐洲在解決俄烏戰爭中的角色，「他們光說不練，戰爭就這樣一直拖下去」

川普提出的俄烏和平方案引發歐美歧見，許多歐洲國家擔心川普的方案將迫使基輔向莫斯科割讓領土，華府與歐洲盟國分歧益發顯著。

川普也對烏克蘭與澤倫斯基提出嚴厲批評。他今年1月曾稱澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」，2月又在白宮「教訓」來訪的澤倫斯基。

川普說：「我認為現在是舉行選舉的重要時刻。他們拿戰爭當藉口，拒絕舉行選舉。你知道，他們嘴上說民主，但走到某個程度後，已不再是民主了」。