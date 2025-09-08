川普發出最後警告 哈瑪斯稱願立即談判

（法新社華盛頓7日電） 巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）今天表示，在收到「美方一些旨在達成停火協議的想法」後，已準備好「立即坐上談判桌」。

他們的聲明發表前不久，美國總統川普才表示，他已向哈瑪斯發出「最後警告」，要求他們接受從加薩釋放人質的協議。

哈瑪斯表示：「哈瑪斯運動樂見任何有助於結束對我們人民侵略的倡議，並確認已準備好立即坐上談判桌，討論釋放所有囚犯的事宜。」 作為交換，哈瑪斯要求「明確宣布戰爭結束、（以軍）全面撤出加薩走廊（Gaza Strip），並成立由獨立巴勒斯坦人組成的委員會，立即開始管理加薩走廊」。

川普稍早在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文表示：「以色列方面已接受我的條件，現在該輪到哈瑪斯接受。我已經警告哈瑪斯不接受會有什麼後果，這是我的最後警告。」