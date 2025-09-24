川普發表聯合國大會演說 重炮批評移民與氣候變遷

（法新社紐約23日電） 美國總統川普今天重返聯合國，抨擊這個世界組織和歐洲，警告人口遷移（migration）問題正將西方國家推向「地獄」，並將氣候變遷斥為一場「騙局」。

這是川普重返白宮以來首度現身聯合國大會（UN General Assembly），他同時指控這個世界組織在他試圖斡旋加薩和烏克蘭戰爭等多項和平協議時未能提供協助。

「聯合國的目的是什麼？」他在歷時將近1小時、內容包羅萬象的演說中質問，「它有這麼大的潛力，實際作為卻遠遠不及」。

川普演說中最激烈的言論集中在人口遷移議題。他呼籲國際社會跟進他的作法，強調這是讓他兩度贏得美國總統大選的核心政治訴求之一。

川普抨擊聯合國「出資攻擊」西方各國，形容這與「入侵」無異，隨後又將矛頭轉向了他所謂的歐洲盟友。他告訴歐洲領導人：「你們的國家正在走向地獄。」

川普同時批評聯合國未能介入他聲稱他出手終結的7場戰爭，也未能助他化解俄烏戰爭和加薩戰爭。

「他們（聯合國）做的真的就只有寫措詞強硬的信函。」他說：「盡是空話，而空話化解不了戰爭。」

此外，川普在氣候變遷問題上也採取了一貫的強硬立場，說自己「每件事都是正確的」，同時大力推動石油鑽探並撤銷綠色政策。這位身價億萬的地產大亨說，「氣候變遷…是世界有史以來最大的騙局」。