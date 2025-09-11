川普盟友柯克遇刺身亡 FBI：已尋獲凶手犯案槍枝

（法新社華盛頓11日電） 川普重要盟友柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學演講時遇襲身亡。美國聯邦調查局（FBI）今天表示，調查人員持續展開追捕行動，現已掌握嫌犯影像並尋獲犯案槍枝。

FBI探員波爾斯（Robert Bohls）在記者簡報會中指出：「我們已找到昨天槍擊案中所使用的武器，那是一把火力強大的槍機步槍。我們同時掌握了嫌犯的影像。」

波爾斯強調：「我們正全力追緝嫌犯，目前尚不清楚他逃離多遠，我們會盡力將他緝捕歸案。」

美國總統川普（Donald Trump）昨天針對右翼青年領袖柯克在猶他州校園演講時遇刺身亡一事表達悲慟與憤怒，並形容這是「美國的黑暗時刻」。他承諾將持續採取行動，並預告將提出更全面的計畫來打擊政治暴力。

副總統范斯（JD Vance）在社群平台發文說：「主啊，賜給他永恆的安息。」

前總統拜登（Joe Biden）也在X平台寫道：「我們的國家不容許這種暴力，必須立刻停止。」