鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
川普盟友遇槍擊身亡 FBI公布嫌疑人影像
（法新社猶他州奧勒姆11日電） 美國總統川普的重要盟友柯克（Charlie Kirk）遇襲身亡，聯邦調查局（FBI）今天公布一名男性的影像，並稱他是本案「嫌疑人」。
這組發布在FBI官方X帳號上的影像顯示，該名男子戴著棒球帽及墨鏡，身穿休閒服裝。貼文並呼籲社會大眾「協助辨識這名跟致命槍擊案有關的嫌疑人」。
柯克10日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）演講時遭槍擊身亡，享年31歲。他是知名網路名人、青年保守派運動領袖之一。
川普（Donald Trump）對他遇刺身亡一事表達悲慟與憤怒，形容這是「美國的黑暗時刻」。他承諾將持續採取行動，並預告將提出更全面的計畫來打擊政治暴力。
