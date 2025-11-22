川普盟友MAGA要角葛林 辭聯邦眾議員

（法新社華盛頓22日電） 美國聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene），同時也是美國總統川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的旗手，今天宣布辭去國會議員職務。

這名具高度影響力的極右派人物曾是川普的堅定盟友，不過川普11月7日撤回對她的支持。

葛林表示：「我在辦公室最後一天是2026年1月5日。」

葛林2020年於喬治亞州當選聯邦眾議員，她在一段發布於網路的影片中表示，她「一直被華盛頓特區所鄙視，從未融入其中」。

廣告 廣告

葛林表示，她不希望支持者與家人，必須忍受「由我們曾共同奮戰支持的總統發起、充滿傷害與仇恨的初選挑戰，雖然我奮戰並贏得自己的選舉，但共和黨很可能在期中選舉失利。」

葛林先前一直是川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的旗手，但川普7日宣布撤回對這名「古怪」人物的所有支持。

川普翌日又在自家媒體平台「真實社群」（Truth Social）發布多篇貼文，攻擊葛林是「輕量級人物」，甚至是共和黨「叛徒」。

曾是川普重要政治盟友的葛林隨後表示，她正遭受一波又一波的威脅。

葛林此一驚人之舉是「讓美國再次偉大」陣營走向分裂的最明顯跡象。它受到民主黨在期中選舉的強勢表現，以及川普今天稍早在白宮與左派的紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）親密會晤的影響。

「讓美國再次偉大」陣營分裂，因川普在已定罪的性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）一案的反覆無常而更形惡化。

據稱艾普斯坦來往人脈中，包括多名美國精英。

葛林表示，「為那些14歲時遭強姦、販賣，為權貴利用的美國女性挺身而出，不應讓我被曾效命的美國總統稱為叛徒且身受威脅。」