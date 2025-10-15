不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
川普矢言解除哈瑪斯武裝 組織加強鎮壓處決異己
（法新社耶路撒冷14日電） 雖然美國總統川普矢言要解除「哈瑪斯」（Hamas）的武裝，但哈瑪斯今天加強了對加薩地區殘破城鎮的控制，發動鎮壓，並處決被指控的通敵者。
以色列軍方表示，又有4名被扣押在加薩的人質遺體被運回以色列。一天前，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯移交了另外4名俘虜的遺體，並釋放了最後20名倖存人質。
哈瑪斯在官方頻道上發布一段影片，內容顯示8名被蒙住雙眼、跪在地上的犯嫌在街頭遭處決，並稱他們為「通敵者與不法之徒」。
這段顯然是昨天晚間拍攝的影片曝光之際，正值哈瑪斯與以色列在美國斡旋下達成停火的第5天，哈瑪斯旗下各安全部隊正與巴勒斯坦武裝部族在加薩部分地區發生武裝衝突。
在加薩北部，隨著以色列部隊撤出加薩市（Gaza City），哈瑪斯政府蒙著黑面的武裝警察已恢復街頭巡邏。
一輛輛巴士載著從以色列監獄獲釋的囚犯昨天抵達加薩時，哈瑪斯旗下「艾茲丁．卡薩姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）的戰士負責管理人群秩序。
與此同時，一個哈瑪斯安全部隊一直在對武裝部族和幫派採取行動，其中部分組織被指控有以色列在背後撐腰。
一名因害怕遭到報復而要求匿名的目擊者表示：「為了剷除通敵者，爆發了激烈衝突，而且目前仍在持續中。」
川普的加薩計畫指出，同意「放下武器」的哈瑪斯成員將獲得赦免。
川普在中東慶祝加薩停火並返國後，於白宮告訴媒體：「如果他們不解除武裝，我們就會解除他們的武裝…而且動作將會迅速，或許還很暴力。」
這份20點文件昨天在川普於埃及主持的峰會上獲得世界強權背書，內容指出加薩將被非軍事化，且哈瑪斯不得扮演任何領導角色。
但對於許多在加薩廢墟中重建家園與生活的巴勒斯坦人來說，看到這些武裝分子的身影反而令人安心。
在加薩中部的迪爾巴拉（Deir al-Balah），34歲的班納（Abu Fadi Al-Banna）說：「戰爭結束後，街上到處都是警察，我們開始感到安全。」
