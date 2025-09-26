川普示警政府可能關門 白宮威脅大規模裁員

（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天示警政府可能即將停擺，同時白宮威脅將進行大規模聯邦裁員，擴大與民主黨的對峙局面。

共和黨籍的川普正與民主黨國會議員陷入緊張僵局，必須在9月30日午夜財政年度截止前達成支出協議，否則關鍵服務將被迫削減。

當被問及政府是否會關門時，川普在白宮橢圓形辦公室對記者說：「有可能，沒錯…民主黨人已經瘋了，他們根本不知道自己在做什麼。」

白宮稍早下令政府機關準備裁員，超乎以往政府停擺時常見「臨時強制休假」的做法。

根據法新社取得的一份備忘錄，白宮管理及預算局（OMB）告訴各聯邦機關，要「趁這個機會考慮要不要對所有員工發出裁員通知（RIF）」。

此舉將加深政府員工的痛苦。今年稍早，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）主導的「政府效率部」（DOGE）已進行大規模裁員。

聯邦眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）回應裁員威脅時告訴白宮：「滾一邊去。」

他向媒體表示，「我們不會被嚇倒」，並指責OMB局長伏特（Russ Vought）「完全失控」。

美國不論共和黨或民主黨執政，政府停擺之爭已成為政治常態。（編譯：徐睿承）