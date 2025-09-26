專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
川普祭藥品高關稅 歐盟：與美貿易協議保障歐洲豁免
（法新社布魯塞爾26日電） 美國總統川普宣布將對藥品徵收新的高額關稅之後，歐洲聯盟今天表示，歐盟與美國達成的貿易協議可保障歐盟國家的藥品輸美不會被課超過15%的關稅。
根據歐盟與美國7月的協議，藥品和其他商品的關稅設定上限為15%。川普如今表示他將對藥品徵收100%關稅，但歐盟駁斥了協議受到威脅的疑慮。
歐盟指出，雙方的聯合聲明中，美國已同意確保藥品、半導體和木材的關稅稅率不會超過15%。
歐盟執行委員會（European Commission）貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）說：「這項明確而全面的15% 關稅上限，對歐洲的經濟經營者來說，就像是一份保險，確保不會出現更高的關稅。」
吉爾並說：「歐盟與美國持續在落實聯合聲明的承諾，同時也在探索更多關稅豁免以及更廣泛的合作領域。」
目前美方尚未立即澄清，歐盟是否真的豁免於此次針對藥品的100%新關稅。
