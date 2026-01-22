川普稱不對格陵蘭動武 丹麥外長稱威脅仍在

（法新社哥本哈根21日電） 丹麥外交部長今天表示，川普稱希望避免在格陵蘭動用軍力，這是一個「正面」跡象，但他強調，美國總統並未收回奪取這片北極領土的威脅。

丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在哥本哈根向記者提及川普在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）的演說時表示：「這次演說後很清楚的是，總統的企圖心依然存在。」

拉斯穆森說：「總統提到軍事問題本身固然是正面的，但這並不能讓問題消失。」