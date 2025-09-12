川普稱俄無人機闖波蘭領空可能是「失誤」 波蘭總理駁斥

（法新社華沙12日電） 針對美國總統川普（Donald Trump）稱俄羅斯無人機闖進波蘭領空可能是「失誤」，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今天予以駁斥。

川普近日受訪時被問及他對俄羅斯無人機闖進波蘭領空一事的反應，他告訴記者：「這可能是失誤。但無論如何，我對整個情勢不滿意。」

圖斯克今天在社群平台X發文指出：「我們也希望（俄羅斯）對波蘭的無人機攻擊是失誤。但這並非失誤。而我們知道這一點。」

波蘭軍方10日曾表示，俄羅斯對烏克蘭發動攻擊期間，有多架無人機「數度」侵犯波蘭空域，波蘭當局隨後與北大西洋公約組織（NATO）防空部隊聯手將它們擊落。 川普先前曾在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，稱俄羅斯無人機「侵犯」波蘭的領空。