川普稱可授權打擊販毒集團 墨總統斷然拒絕外來軍事行動
（法新社墨西哥市18日電） 針對美國總統川普（Donald Trump）揚言動用美軍打擊墨西哥境內販毒集團一事，墨國總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天回應說，這種情況「絕對不會發生」。
薛恩鮑姆在記者會上表示：「我們不希望有任何外國政府介入。合作是有的，協調行動也有，但絕不是隸屬於他人之下。」
她提到19世紀爆發的美墨戰爭時說：「美國上一次干預墨西哥，就奪走了一半的領土。」
「我們絕不容許任何形式的干預。」
川普昨天向媒體表示，若有必要，他會授權對墨西哥採取攻擊行動。
他說：「我會對墨西哥發動打擊以遏止毒品嗎？我沒問題。」他還說：「我不是說我現在就要做，但如果做了我會以此為傲，因為這能拯救數百萬條人命。」
川普揚言打擊墨國境內販毒集團之際，美國正在委內瑞拉附近部署航空母艦和其他主要軍事力量，以對委國左翼總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓，指控他涉及主導毒品集團。
根據法新社統計，美軍已擊毀超過20艘小型船隻，造成至少83人喪生。
