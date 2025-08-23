川普稱安排澤倫斯基蒲亭會談不容易 拿油和醋形容

（法新社華盛頓22日電） 美國總統川普今天表示，安排烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談不容易，就像把「油和醋」混在一起般困難。

川普在華府告訴媒體：「我們會看看蒲亭和澤倫斯基是否將合作。這有點像油和醋。他們處得不太好，原因顯而易見。」

川普本月15日與蒲亭在美國阿拉斯加州會談，並於18日通電話，之後說已開始安排蒲亭和澤倫斯基會談。