川普稱就格陵蘭達協議架構 當地民眾普遍不信

（法新社格陵蘭首府努克21日電） 在美國總統川普發表日益強硬的言論，表達想奪取這片丹麥自治領土的渴望數週後，他聲稱已達成令他滿意的協議架構，然而對於川普的言論，格陵蘭民眾今天普遍抱持懷疑態度。

幾位在首都努克接受法新社採訪的格陵蘭民眾在聽到消息時都表示懷疑，甚至根本不相信。

一名47歲的技師說：「這根本是謊言。他在說謊…他說的話我一個字都不信，而且我認為不只我一個人這麼想。」

64歲的照護工作者安納克（Anak）說：「川普？我才不相信他。格陵蘭是屬於格陵蘭人的。」

另一位使用化名的民眾米奇（Miki）表示，這位美國領袖的聲明令人「難以相信」：「他可以說一些話，然後兩分鐘後就完全改口。」