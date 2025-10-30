川普稱已令五角大廈恢復核試 該知道的重點一覽

（法新社華盛頓30日電） 美國總統川普今天宣布美國將開始進行核試，除引發極大爭議與混亂外，也觸動國際敏感神經之一的禁核擴散議題。

目前還不清楚川普所指者僅止於美國已在進行的武器系統與載台測試，還是真要恢復核試爆；核試爆進入21世紀後僅北韓有執行過。

以下為法新社整理川普的發言、美國現行核試狀況，以及若重啟核試爆會所需的程序。

● 川普是怎說的

川普在社群媒體發文表示，他已指示國防部「要以和俄羅斯、中國對等的基礎開始測試我們的核武」。

但沒有證據顯示俄、中近期曾進行核試爆，而且負責美國核武庫的是能源部而非國防部。

川普接著在結束亞洲行返美於空軍一號告訴媒體：「看起來他們都在做核試」「我們很多年前就停止了，但既然其他國家繼續做，我認為我們也該這麼做」但他並未說明下令的試驗究竟屬何性質。

● 現行美國核試情況

美國於1945年7月進行全球首次原子試爆，後於8月6、9日相繼對日本廣島、長崎投下原子彈。

美國過去共進行超過1000次核試爆，最近一次是在1992年，於內華達核子安全基地進行一次2萬噸當量的地下引爆。

同年，美國國會通過暫時禁止地下核試，但若有外國進行核試，美可視情況恢復。華府也自1963年起遵守《局部核試禁令條約》，承諾不在大氣層、外太空及水下進行試爆。

美國自1996年起簽署《全面禁止核試驗條約》，禁止一切核爆試驗，但參議院至今未完成批准。

根據美國國家核子安全局（NNSA）說法，在無法進行核試爆的情況下，美國透過所謂「核武庫維護計畫」，以數學模型、模擬、次臨界核實驗等多元科學方法，確保武器庫存的可靠度。

該局說：「這個計畫讓我們有極高信心能夠評估及認證核武庫存。」

美國還會定期測試核武運載系統，例如洲際彈道飛彈。今年稍早，美軍發射一枚未裝彈頭的義勇兵三型（Minuteman III）飛彈。太空司令部當時表示，美國累計已進行超過300次類似測試。

● 若恢復核爆試驗

美國總統擁有批准核爆試驗的權力。根據美國國會研究處資料，美國軍方「有能力在總統下令後24至36個月內恢復核試」。

國會研究處指出，2012年一項研究發現「恢復地下核爆試驗所需的因應時間，相比技術要求或設備設施復原，其實更多是受到環保、健康與安全規範的影響」。

戰略暨國際研究中心（CSIS）核子議題計畫研究員霍希格（Doreen Horschig）指出，國家核子安全局能「在6至10個月內讓試驗場準備好，進行非常基礎的地下試爆」。

霍希格說：「如果要測試新彈頭或新戰力，所需時間會長得多。」

不過她也強調，若恢復核爆試驗，美國國內「兩黨都有可能出現反對聲浪」，而「我們的盟邦也認為沒有必要重啟核試」。