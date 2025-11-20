川普稱已簽署法案 要求公開艾普斯坦檔案

（法新社華盛頓19日電） 美國總統川普今天晚間宣布，他已簽署一項法案，要求他的政府公布關於已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的文件。

川普先前曾反對這項立法，但在法案看似將在國會獲得通過後，他的態度出現轉變。他在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上表示，他「剛剛簽署將公布艾普斯坦檔案的法案」。