川普稱希望再度與金正恩會面

（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天表示，他希望再度與北韓領導人金正恩會面，且可能今年會晤。

川普在他的第1個總統任期曾與金正恩3度會面。川普讚揚兩人的關係，還說「幾乎沒人比他了解金正恩，除了他妹妹（金與正）」。

川普告訴記者：「有朝一日我會見他，我期待跟他見面，他對我非常好。」他提到，希望今年能舉行會談。